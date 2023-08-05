السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن جولته اليوم بمحافظة الجيزة

وزير الرياضة يفتتح النادي الصحي وملعب الإسكواش بنادي الشرقية للدخان

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملعب الاسكواش والنادي الصحي بنادي الشرقية للدخان بالعمرانية وذلك خلال جولته والتى بدأها اليوم وزير الرياضة بمركز شباب الكوم الاخضر ونزل الشباب بكفر طهرمس .

وكان فى استقبال الوزير والمحافظ، هانى امان رئيس مجلس ادارة نادى الشرقية للدخان والكابتن عصام فضل المدير التنفيذي لنادى الشرقية للدخان. 
 

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وقدم فريق الجوالة والفرقة النحاسية التابعة للنادى عروض فنية ترحيبا  بزيارة  وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة لنادي الشرقية للدخان ، وشاهد صبحي عرض رياضي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة فى العاب التايكوندو والملاكمة.

كما عرضت فرقة الفنون الشعبية لذوى القدرات والهمم  عرض فنى شاهده وزير الشباب ، وفى نهاية جولته شارك الدكتور أشرف صبحي فى حوار شبابي مع العديد من الكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة  واستمع الوزير للعديد من الأسئلة التي طرحها الشباب.

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