مدرب النصر: هدفنا الوصول للنهائي والنجوم العالمية لا تكفي

تحدث لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن هدف فريقه في الوصول إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



قال كاسترو إن لاعبي النصر يعانون من الإرهاق، ذلك قبل الموقعة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في دور ربع النهائي من البطولة العربية.



أكد كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء البيضاوي أنه سعيد بالوصول إلى أبها والتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، مضيفًا أن فريقه يشعر بالتعب مع توالي المباريات، لكن هدفهم الوصول إلى النهائي.



وتابع أن فريق الرجاء، خصم قوي، ولديه لاعبون في مراكز الأجنحة مميزون، ويعتمد في لعبه على البناء وهو اللعب من المدافعين بمساندة المحاور، لذلك ستكون مباراة صعبة.



الجماهير تهتم بالنتائج فقط:



وأضاف أن كرة القدم تعتمد على النتائج، والجماهير لا تهتم كيف تدرب الفريق، بل بما حققه، مؤكدًا أن الفريق سيلعب غدًا من أجل تحقيق الانتصار.



وواصل، أنه لا يستطيع وعد الجماهير بأنها ستكون سعيدة بعد مباراة الرجاء، معتبرًا أن الأمر نوع من التقليل من الخصم، لكنه أكد أن لاعبي النصر سيقدمون أقصى ما لديهم.



وكان النصر تأهل كوصيف مجموعته التي ضمت الزمالك، رفقة الشباب المتصدر، بعدما حصد العالمي 5 نقاط، خلف المتصدر الذي جمع 7 نقاط، فيما فشل الأبيض في التأهل بعدما حل ثالثًا برصيد 4 نقاط.

