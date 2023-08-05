سموحة يكتسح وسبورتنج يتراجع في بطولة الأسكندرية والدلتا للسباحة

نجح سباحة وسباحات نادي سموحة مواليد ٢٠١٢ في تحقيق نتائج رائعة في بطولة منطقة الاسكندرية والدلتا للسباحة والمقامة حاليا في المجمع الاوليمبي لنادي سموحة .

ففي منافسات اليوم الخامس للبطولة والأخير لمواليد ٢٠١٢ حقق سباحو سموحة ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية على النحو التالي :

نتائج اليوم الخامس لبطولة منطقة الإسكندرية المقامة بحمام نادي سموحة الأوليمبي

حقق سباحين و سباحات فريق 2012 :

حصلت السباحة فرح وليد حماد المركز الأول مكرر في سباق 50 متر ظهر وحصل السباح آدم احمد عبدالله على المركز الثاني في سباق 50 متر ظهر وحصلت السباحة سلمى كريم نبيل" المركز الثاني في سباق 400 متر حرة .

و حصد السباح عمر محمد عزب" المركز الأول ورقم قياسي جديد في سباق 400 متر حرة

وحصلت السباحات فرح وليد حماد، يارا محمد يوسف، نادين بهاء، سلمى كريم نبيل على المركز الأول في سباق تتابع 400 متر متنوع

وحصل السباحين آدم احمد عبدالله، عمر محمد عزب، آدم محمد جميل، عمر محمد صلاح المركز الأول في سباق تتابع 400 متر متنوع

وحصلت السباحةيارا محمد يوسف على كأس أحسن رقم عن سباق 50 متر فراشة وكأس أحسن سباحة في مرحلة 11 سنة ناشئات

وحصل السباح عمر محمد عزب على كأس أحسن رقم عن سباق 400 متر حرة وكأس أحسن سباح في مرحلة 11 سنة ناشئين

كما حصد نادي سموحة عن كأس المرحلة للناشئين والناشئات .

و مع ختام بطولة منطقة الدلتا للسباحة مواليد ٢٠١٢ والتي يستضيفها المجمع الاوليمبي للسباحة بنادي سموحة جاءت مشاركة فريق مواليد ٢٠١٢ بنادي سبورتنج مصيبة للأمال بعدما اكتفى ابناء النادي العريق بثلاث ميداليات فقط في منافسات البطولة وهي ما يضع علامات استفهام كثيرة امام مستقبل الرياضة داخل النادي الذي يعد احد القلاع الرياضية داخل الاسكندرية وكان له صولات وجولات في رياضة السباحة .