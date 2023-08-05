إتمام 85 % من مشروع ترفيق مناطق قنا الصناعية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بمركز نجع حمادي، كما أعلن إنتهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بكلتا المنطقتين الصناعيتين هوُ نجع حمادي وكلاحين قفط، وتابع المحافظ، بجولات ميدانية عددا من المشروعات بمركز نجع حمادي شمال المحافظة.

دعوات للمستثمرين لإقامة مشروعات بمناطق قنا الصناعية

وإطلع المحافظ، على مصنع الماسة لإنتاج البلاستيك ، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلي ٣٠٠ طن شهريا ، من خلال ١٤ خط انتاج ، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب ، يتم تصدير انتاج المصنع للخارج ، ومصنع لؤلؤة الجزيرة للدهانات ، والمقام علي مساحة ١٢٥٠ متر ، ويوفر ١٠ فرص عمل للشباب.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل حول منتجات المصنعين وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية موجها بضرورة مراعاة تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء التشغيل لحماية العاملين والحفاظ علي المصنع والمعدات .

ونوه المحافظ، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ودعي المحافظ، رجال الأعمال إلى القدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير .

وتقع المنطقة الصناعية بهوّ شمال قنا على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات ، وتضم عدد ١٦٤ مصنع؜ ، منها ٧٠ مصنع منتج و ٨٦ مصنع تحت الانشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وانهاء التراخيص ، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى إستثمارات تصل الى مليار جنيه ، وتوفر ٦ الآف فرصة عمل .

اقبال على حجز الوحدات الصناعية بمجمع نجع حمادي

في السياق ذاته، إطلع المحافظ، على الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى ، وذلك بعد تسليمها للمستثمرين بجميع المرافق اللازمة.

وعاين المحافظ، إنتاج مصنع البطل لإنتاج الأخشاب ، كما تفقد مصنع بن العابد ، ومصنع الباشا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ، ومصنع انتاج البلاستيك ، مشيدا بالمستوي العالي لتنفيذ الوحدات الصناعية والمجمع الصناعي بالكامل .

حيث يوفر المجمع وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية ( غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء ) .

وكشف المحافظ، أن حجز الوحدات الصناعية بالمجمع شهد اقبالا كبيرا فور الإعلان عن طرحها من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، حيث تم تخصيص ٢٧١ وحدة صناعية بمساحات متنوعة ، من اجمالي وحدات المجمع البالغ عددها ٤٢٠ وحدة .

وبيّن المحافظ، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي يأتى ضمن ١٣ مجمع على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وهو احد اكبر المجمعات ، حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدان ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و ٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و ١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢ ، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه .

وتابع أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى ، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم.

مستجدات مشروع إعادة ترفيق منطقة هوُ الصناعية

وفي سياق ذي صلة، قال المحافظ، إنه إنتهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بكلتا المنطقتين الصناعيتين " هوّ نجع حمادي " ، كلاحين قفط ، ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، بقية ٢.٦ مليار جنية.

وعاين المحافظ، اليوم السبت، محطة تخفيف الضغط والقياس بسعة ٣٠ ألف متر مكعب / ساعة ، والتي تغذي منطقة هوّ الصناعية.

وأشار إلي أن شركة مودرن غاز انتهت ايضا من تنفيذ شبكات الضغط البيني بطول ١٠ كم ، وكذلك تنفيذ الشبكة الداخلية داخل حدود المنطقة الصناعية ، والانتهاء من تدفيع الغاز بها .

وإطلع المحافظ، على أعمال تمهيد الطرق وفرش طبقة الأساس بها، وذلك بعد الانتهاء من مد خطوط المرافق والتي شملت ( شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم ، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات ).

وبيّن أن مشروع الترفيق يشمل ايضا تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم ، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٥٪؜ .

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين للمناطق الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها مؤكدا أن المحافظة تحرص على متابعة مستجدات المشروع وتسعى لحل كافة التحديات التي تعترض انتظام سير العمل .

ووجه بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من أعمال الترفيق وفقا للجدول الزمني المقرر ، وطبقا للمواصفات القياسية ، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

محطة محولات نجع حمادي تخدم التوسعات العمرانية الجديدة

وفي إطار جولته بمحطة محولات نجع حمادى الجديدة ، قال المحافظ، إن المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم.

ولفت إلى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى ومركز التحكم القومي بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة.

أوضح المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل الى مليار و ١٠٠ مليون جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ ، وهي تعد احد اكبر المحطات المرتبطة بشبكة الكهرباء ، حيث تضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ - مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ ، مؤكدا استعداد المحطة لتلبية احتياجات المستثمرين من الطاقة الكهربائية بدون اي عجز .

متابعة العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي

فى سياق أخر إطلع المحافظ على طحن الغلال بالمطحن ، بدءا من استلام الأقماح وتفريغها ، والغربلة ، والغسيل ، التهيئة للطحن ، الطحن بواسطة السلندرات ، المناخل ، فصل الدقيق والردة الناعمة والخشنة ، بريمة تجميع الدقيق ، بريمة تجميع الردة ، التعبئة .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لجميع مراحل انتاج الدقيق ، مشيرا إلي أن الدقيق المُنتج داخل المطحن استخراج ٨٧.٥٪؜ . وقال محافظ قنا، أن المطحن يضم صومعتي تخزين بإجمالي ١٠٠٠ طن ، وتصل الطاقة الانتاجية للمطحن ١٠٤ طن يوميا طبقا لتعليمات الهيئة العامة للبرامج التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، مشيرا إلي أن انتاج المطحن يتم توزيعه علي مركزيّ نجع حمادي وأبوتشت .

تشغيل مركزين للخدمات التموينية

وافتتح المحافظ، اليوم السبت، مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقريتيّ هوّ والغربي بهجورة التابعتين لمركز نجع حمادي.

وأوضح المحافظ، أن مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية هوّ بلغت تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه ويخدم ١١١ ألف مواطن من أهالي قريتيّ هوّ والدرب ، و مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية الغرب بهجورة بتكلفة ٥ ملايين جنيه ، و يخدم ٧٣ ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها .

وأضاف الداودي أن كلا المركزين يقدمان عدد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد ، بدل تالف ، إصدار فصل اجتماعي ، إضافة أفراد جدد للبطاقة ، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى ، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلي أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة بلغ حتي الآن ٢٤ مركز علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي ، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقري ، بدلا من الإنتقال إلي المدن لإنهاء خدماتهم .

رافق المحافظ، فى جولاته، نائبه الدكتور حازم عمر ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد مدير ادارة الإستثمار بالمحافظة ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية.