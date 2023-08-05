محافظ أسيوط استكمال مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.



جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بأسيوط ؛ لمناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي.



وخلال اللقاء ؛ تم مناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ونسب التنفيذ التي تم تحقيقها حتى الآن في الخطوات والاجراءات اللازمة لطرح وترسيه وتنفيذ لمشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة.



وناقش اللقاء مقترحات الطرق المزمع رصفها لإدرجها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.



وقال محافظ أسيوط، إننا لا ندخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد ما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كمديرية الطرق والتخطيط والموازنة ورؤساء المراكز والأحياء ومشروع الرصف بالمحافظة لمراجعة كافة الطرق المزمع رصفها والاستقرار عليها بالفعل وإعداد بيان تفصيلي فضلاً عن متابعة خطوات ومراحل العمل وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لضمان التنفيذ وفقاً للمواصفات والخطة الموضوعة.

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بمسئولي الطرق لمناقشة الاجراءات لاستكمال مشروعات الرصف