ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية كـ(المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنطقة الدعوة والاعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ، ...) ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والأحياء الذي تنظمه إدارة الدعوة والوعظ والاعلام الديني بقيادة الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط بالتنسيق مع التوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة غير المبررة ضمن الخطة التنفيذية لمؤتمر "القضية السكانية .. أبعادها وخطورتها" وتوصياته وذلك بهدف النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم.



وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم بتنظيم ندوات بعنوان "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.



جاء ذلك بمشاركة كل من فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة أسيوط ، ومحمد عبده مدير المجلس القومى للسكان بمحافظة أسيوط والشيخ محمد سليمان واعظ بالأزهر الشريف وعبير العركي مسئول إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بمركز الغنايم وبمشاركة نواب رئيس مركز ومدينة الغنايم وسكرتير المركز ومديري الادارات وبإشراف عزة أبوزيد منسق السكان بالمركز وحضور موظفين الوحدة المحلية وبعض الجمعيات الأهلية.



واستعرضت الندوة أسباب المشكلة السكانية ومدى خطورتها وآثارها السلبية التى تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية وتأثير الزيادة السكانية علي المجتمع وأثره السلبي من الناحية الإقتصادية وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد وانتشار ظاهرة البطالة وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة المتعلقة بتنظيم الأسرة وموقف الإسلام والمسيحية من تنظيم النسل وحثه على الحفاظ على الأسرة ومنع تفككها وتحقيق التكافل الإجتماعي.

كما تم تنفيذ عدد ٢ ندوة توعوية وحملة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بالوحدات المحلية القروية تحت إشراف رؤساء قرية دير الجنادلة وقرية العزايزة مع وجود سيارة تنظيم الأسرة المتنقلة تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات لتقديم الخدمات للمواطنين بإشراف الدكتور خالد مزارع مدير الإدارة الصحية بمركز الغنايم.

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط

ندوات لمواجهة الزيادة السكانية بمراكز وقرى اسيوط