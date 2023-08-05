سيتي كلوب ينظم أول بطولاته في كرة اليد للبنات

نظمت أندية سيتي كلوب بطولتها الأولى في كرة اليد تحت 13 سنة للبنات بالصالة المغطاة بسيتي كلوب شبين الكوم بمشاركة أندية الوطني بمنوف وطنطا وسبورتنج والخمائل، فيما شارك سيتي كلوب بفريقين.

تُوج نادى الوطنى بمنوف بلقب بالبطولة ، فيما احتل سيتي كلوب المركز الثاني بعد مباراة نهائية اتسمت بالحماس والندية.

كان الدور الأول للبطولة قد انطلق بتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ، فيما أقيمت الأدوار النهائية وفق الترتيب الذي انتهت إليه كل مجموعة.

تعتبر البطولة خطوة مهمة في سبيل المشاركة لسيتي كلوب في المسابقات الرسمية والمساهمة في اتساع قاعدة الأبطال الرياضيين للأجيال المقبلة.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.