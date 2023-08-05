حبس راكب حاول تهريب أقراص ترامادول بمطار القاهرة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، بتجديد حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف محمود علي عباس مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من الشرائط لعقار الترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات بما يعادل 1400 قرص مخدر.

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.