قنصل عام مصر بشيكاجو ينظم حفل العيد الوطني

بحضور رؤساء الجاليات المصرية من 9 ولايات أمريكية..

نظم السفير الدكتور سامحً أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكي، حفل العيد الوطني، السبت الماضي في المتحف الفرعوني المصري بجامعه شيكاجو.

جاء ذلك بحضور رؤساء الجاليات المصريه من ٩ ولايات امريكيه ، ومالايقل عن مائتي مدعو من اركان وقيادات الجاليات العربية والاسلامية والقبطية، فضلا عن اعضاء السلكً الدبلوماسي والقنصلي من وسط الغرب الامريكي ، والمسؤليين الامريكيين المحليين ، واعضاء هيئات تدريس من جامعات شيكاجو والينوي ودي بول ، ومشايخ واساتذه الازهر الشريف وكهنه واباء الكنائس القبطية في شيكاجو.



شهد الاحتفال تلقي الدكتور سامح ابوالعينين رسائل تهنئة من حاكم ولايه الينوي JB Pritzker وًحاكم ولايه انديانا Eric Holcomb وعمده بيريدج Gary Graso.

بدأ برنامج الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس معهد الدراسات الشرقية الدكتور تيو فاندن هوت ومحاضرة من الدكتورة إميلي تييتر عالمة المصريات المعروفة، واللذين أعربا عن حبهما الكبير لمصر، وشكرهما العميق للسفير أبو العينين على جهوده العظيمة في دعم العديد من الأنشطة الثقافية للمعهد.

وتضمن الحفل - لأول مرة- رسائل رسمية من حكام ولاية الينوي وانديانا، وكلًا من سكرتير ومراقبة ولاية الينوي، ومقاطعة كوك، وكلمة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



علامات بارزه في احتفال هذا العام : -



-مشاركه روساء واركان الجاليات المصريه من تسع ولايات .



-رسائل تهنئة وتقدير لمصر من كبار المسؤولين وحكام ووزراء عدد من ولايات وسط الغرب الامريكي.



-اقامه الحفل في المتحف الفرعوني المصري بشيكاجو وسط الاثار المصرية لجذب السياحه لمصر ولدعم الاقتصاد الوطني .

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