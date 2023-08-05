موجة حر عنيفة تضرب البلاد خلال 48 ساعة (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc "، اليوم السبت، إن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.

وأشارت إلى أنأرتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع العظمي اليوم في القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية في الظل، ولكن المحسوسة تصل لـ ٣٠ درجة مئوية، وغدا ستصل درجات الحرارة في الظل ٣٨ درجة مئوية والمحسوسة تصل ٤٢ درجة مئوية، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وواصلت “غانم” أن مناطق جنوب الصعيد تصل فيها درجات الحرارة ل ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ درجة مئوية في فترات النهار، لافتة إلى أن مناطق جنوب البلاد لديها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والتي تصل ألى رعدية أحيانا على بعص المناطق حلايب وشلاتين، ابو سمبل، أسوان، ومحافظة الوادي الجديد، ولكنها لا تؤثر على ممارسة الأعمال اليومية، مع وجود نشاط لرياح رعدية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يؤثر على أنخفاض الرؤية الأفقية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 5 أغسطس 2023، مؤكدة ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتابعت الأرصاد، أنه يسود، اليوم، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى:

حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر على فترات متقطعة.

بيان حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر:

ولفتت إلى بيان حالة البحر المتوسط، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

- القاهرة: 38 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: 39 درجة مئوية.

- بنهــــا: 38 درجة مئوية.

- دمنهور: 37 درجة مئوية.

- كفر الشيخ: 37 درجة مئوية.

- المنصورة: 39 درجة مئوية.

- الزقازيق: 39 درجة مئوية.

- طنطا: 38 درجة مئوية.

-دمياط: 36 درجة مئوية.