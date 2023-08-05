الجيش اللبناني ينفي اعتزامه تنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن قواته تتابع بدقة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، نافيًا ما تردد من أنباء عن تحضيرات لتنفيذ عملية عسكرية في المخيم.

وأصدر الجيش اللبناني، بيانا، عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: «تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة».

وتابع البيان: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات».

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اشتباكات منذ أيام أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين، إلى أن بدأت هدنة بين الفصائل بالمخيم لتهدأ الأوضاع.

نزوح 20 ألف شخص

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، قالت هيئة إنقاذ الطفولة إن اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسببت في نزوح 20 ألفا من بينهم نحو 12 ألف طفل.

وقالت مصادر أمنية في المخيم وفقا لرويترز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا، معظمهم من المسلحين، قتلوا في المخيم منذ اندلاع القتال يوم السبت الماضي بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فمخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان إذ يعيش فيه حوالي 80 ألفا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت جمعية نبع اللبنانية المعنية بدعم اللاجئين بأن بعض النازحين الجدد لجأوا إلى مدارس خارج المخيم.

وقال جورج جريج، مدير المنطقة في هيئة إنقاذ الطفولة "نرى أعدادا كبيرة من الأطفال والأسر الذين يمرون بمحن ويشعرون بالارتباك بسبب استمرار الاشتباكات. فرت العديد من العائلات من العنف ولم يكن لديها وقت لحزم الأمتعة أو الاستعداد للنزوح".

وأضاف أن بعض الأطفال انفصلوا عن والديهم والقائمين على رعايتهم، مشيرا إلى أن عائلات أخرى تخشى مغادرة منازلها رغم محدودية ما لديها من الطعام والمياه.

ومع استمرار الاشتباكات على مدى أيام، يخشى البعض أن يمتد العنف إلى مدينة صيدا الساحلية المجاورة.

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