وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب تنس الطاولة بمطار القاهرة قادمة من العراق

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة، بعد فوز منتخب مصر بالبطولة العربية وتحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، والتي أُقيمت بمدينة السليمانية بالعراق.

و أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر غريب لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة بمطار القاهرة الدولي.

وكان المنتخب المصري قد نجح في الهيمنة علي مجربات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها بحصد (١٧) ميدالية متنوعة كالتالي (١١) ميدالية ذهبية و (٤) ميداليات فضية و(٤) ميداليات برونزية.

حيث جاءت نتائج مسابقات الفردي كالتالي، في مرحلة ١١ سنة ناشئات فوز اللاعبة ملك صلاح بالميدالية الذهبية وفوز اللاعبة جومانا طارق بالميدالية الفضية، وفي مرحلة ١٣ سنة ناشئات فوز اللاعبة فريده ثابت بالميدالية الفضية وفوز اللاعبة فريدة حسين بالميدالية البرونزية، و١٣ سنة ناشئين فوز اللاعب يحيى عمرو بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة ١٩ سنة ناشئات فوز اللاعبة مريم يونس بالميدالية الذهبية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي،، على دعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة والرياضات الأخرى، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتحقيق الإنجازات في المنافسات الدولية، كما أشاد بإنجازات المنتخبات المصرية في هذه الرياضة والتي حققت العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى العالم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.