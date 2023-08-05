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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء فعاليات المعسكر الصيفي الخاص للأطفال بقصر البارون

المعسكر الصيفي بقصر
المعسكر الصيفي بقصر البارون

تحت عنوان "البارون الصغير ... تطوع - تطور" بدأ قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعاليات المعسكر الصيفي الخاص بالأطفال، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب.

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وأوضحت الدكتورة بسمة سليم المشرف على قصر البارون إمبان، أن المعسكر الصيفي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وأن فعالياته تتضمن ورشتين عمل أسبوعية، أحدهما نظرية تناقش عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بفكرة التطوع وتأثيره في تنمية المواطنين والمجتمعات، والأخرى فنية تتضمن قيام الأطفال بتنفيذ بعض الأعمال الفنية حول نهر النيل وأهميته، وذلك في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يحتفل به في 15 أغسطس من كل عام.

المعسكر الصيفي بقصر البارون

وأشارت د. بسمة سليم إلى أنه تم اختيار مفهوم التطوع ليكون موضوع المعسكر لهذا العام، وذلك في إطار أهمية التطوع في بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، فعلى نحو متزايد يقيم المتطوعون في جميع أنحاء العالم شراكات وثيقة مع الجهات الحكومية لمجابهة التحديات الإنمائية العاجلة، حيث يعد المتطوعون شركاء في التنمية في ضوء حرص الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن المعسكر الصيفي هو تقليد متبع منذ إعادة افتتاح القصر في يونيو 2020، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي والتوعوي للقصر وحرصه على رفع الوعي الأثري والسياحي لدي الأطفال بما يعمل على خلق جيل جديد يعي بقيمة الحضارة المصرية العريقة والعمل على ربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية.

أما عن الورشتين اللتان تم إقامتهما هذا الأسبوع فقد تضمنت الأولى تعريف الأطفال بأهمية العمل التطوعي وكيفية الاستفادة منه للفرد والمجتمع ومهارات الاتصال والتواصل الفعال بين المتطوع وكل فئات المجتمع والمهارات اللازمة للمتطوع، في حين تضمنت الورشة الثانية عمل مجموعة من الأشغال اليدوية.

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