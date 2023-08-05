رفع 780 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة والتجميل بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى رفع 780 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز والقرى التابعة لها .

فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية وابوتيج والبداري وصدفا وساحل سليم وأسيوط بشن حملات نظافة مكبرة لرفع اكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي.

حيث تم رفع 780 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

رفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط