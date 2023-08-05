الشباب والرياضة تنظم جولة ترويجية بالسيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية (صور)

بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم جولة بالسيارات الرياضية المُعدلة والدراجات النارية بكل من مدينة المنصورة الجديدة ومدينة دمياط الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

جاء ذلك ضمن الست جولات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية للترويج للمشروعات والمدن الجديدة حيث سبق وأن أقامت الوزارة تلك الجولة بالسيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية، فى مدن الجلالة وشرم الشيخ والغردقة والعريش.

وانتهت فعاليات جولة اليوم بمدينة رأس البر بوصول كافة المشاركين بسيارتهم ودراجاتهم النارية والذى وصل عددهم إلى نحو ٣٠٠ مشارك، وأقيمت بتنظيم كل من فرق الميجا وفريق أكتوبر تيونز بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تأتى تلك الفعاليات فى إطار الترويج للمشروعات التنموية الجديدة التى تشهدها البلاد فى مختلف محافظات الجمهورية، والتعرف عليها على أرض الواقع، وكذلك فى ضوء الترويج لرياضة السيارات والدراجات النارية والتى تتمتع بإقبال أعداد كبيرة من الشباب.

شهد الجولة وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، و أحمد رفيق مدير إدارة القطاع الخاص بالإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، وعدد من ممثلى الجهات المشاركة فى التنظيم.

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