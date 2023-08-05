11 ألف مواطن يتلقون الخدمة الطبية والعلاج بالمجان في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 11 ألف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقري والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا .

وأوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بقري " الريانية، نجوع الصوامعة شرق، العيساوية، المشايخ، هاشم عسيري، اولاد الشيخ، الاحايوة قبلي، الاحايوة شرق، و الكولا " بمراكز " أخميم، وساقلتة، ودار السلام"، حيث ضمت كافة التخصصات الطبية " الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، والصيدلية "، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية " .