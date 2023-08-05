تجار المُخدرات يتساقطون.. إحباط خطط إجرامية لترويج السموم في القاهرة

نجح رجال وزارة الداخلية في مُديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الامن فى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

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وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس وبمواجهتهما امام المقدم كريم البحيري رئيس المباحث اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.