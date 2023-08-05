توريد 475 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إستمرار الشون والصوامع الحكومة ، لأعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣ ، حيث تم توريد ٤٧٥ ألف طن حتى اليوم السبت ، وذلك من خلال ٤٢ موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة.

وذلك لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً محافظ المنيا ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ألف فدان لهذا العام، وشدد محافظ المنيا على ضرورة الإلتزام بالقواعد المنظمة كافة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، قد أعلنت أن أعمال التوريد لمحصول القمح بالشون الحكومية والصوامع قد بدأت في 15 إبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لإستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتسهيل أعمال الوريد.

وموجهًا وكيل الوزارة ، بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق، والتعاون بين المديرية والأجهزة التنفيذية كافة لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد، وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

مؤكدًا ، متابعة التقارير الخاصة كافة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وموضحا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول