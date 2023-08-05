لص الهواتف المحمولة يسقط في قبضة الشرطة

نجح رجال وزارة الداخلية في مُديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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وكانت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعتى سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.