إدراج جامعة سوهاج بدليل وزارة التعليم العالي العراقي

صرح الدكتور حسان النعماني القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج انه تلقي خطاباً من الدكتور حسن جياد الملحق الثقافي العراقي وممثل وزارة التعليم العراقيه يفيد بإضافة جامعة سوهاج ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقي، لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة على توفير أفضل مناخ لأبنائنا الطلاب الوافدين، وتيسير السبل والوسائل الكفيلة لمساعدتهم على التحصيل العلمي والمعرفي، وذلك في ضوء توجيهات وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم الاستثمار في التعليم، والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال تحسين كافه الخدمات سواء التعليمية اوالترفيهية المقدمة لهؤلاء الطلاب.

واضاف "النعماني"ان ادارج جامعة سوهاج في دليل وزارة التعليم العالي العراقي ضمن الجامعات التي يدرس بها طلابها الوافدين جاء ذلك نتيجة تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث حصلت الجامعة علي مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات هذا العام مثل تصنيف التنمية المستدامة، وتصنيف سيماجو الاسباني، والتصنيف U S news الامريكي، التايمز البريطاني، وتصنيف QS،وتصنيف ويبوماتريكس