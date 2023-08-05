طبيبة تغذية تحذر من تناول الأطعمة الباردة والمشروبات المثلجة.. تهدد صحة الجسم

حذرت طبيبة تغذية من أن تناول الأطعمة شديدة البرودة والمشروبات المثلجة والتي يتناولها البعض بشكل يومي خلال فصل الصيف، قد يكون له عواقب صحية خطيرة أبرزها حدوث النوبة القلبية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على عملية الهضم.

طبيبة تغذية تحذر من تناول الأطعمة الباردة والمشروبات المثلجة

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" للأنباء، أوضحت الطبيبة أن الشخص إذا كان يتناول أطعمة باردة بشكل دائم، فإن هذا يؤدي إلى خلل في عملية إفراز الانزيمات، التي إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط، وبالتالي تحدث التهابات مزمنة.

مخاطر تناول الأطعمة الباردة والمشروبات المثلجة

وأشارت الطبيبة إلى أن تناول أطعمة ومشروبات باردة باستمرار يسبب اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وتجويف الفم أيضًا، فعند تناول أطعمة من الثلاجة مباشرة قد يحدث اختلال الطيف الميكروبي في تجويف الفم والمعدة والأمعاء لأن هذه الكائنات لا يمكنها العيش في وسط درجة حرارته دون الدرجة المطلوبة بيولوجيا.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الطبيبة أن تناول الأطعمة الدهنية الباردة وخاصًة من لحم الضأن قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء إذا لم تسخن قبل تناولها، لأنه لشطر وتفكيك أي مادة مغذية لا بد من درجة حرارة معينة.

وأضافت الطبيبة خلال توصياتها أن تناول الطعام البارد يضر بالقلب والأوعية الدموية أيضًا، فعندما يدخل الطعام البارد إلى وسط دافئ في الجسم يسبب تشنجات وعائية، بما فيها التشنج اللاإرادي للأوعية الدموية في القلب، وإذا كان الطعام باردا جدا، قد يسبب نوبة قلبية خلال مروره في المريء، لافتة أنه يمكن تبريد الجسم في الصيف بتناول سوائل بدرجة حرارة الغرفة.