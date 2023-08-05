اقتصادي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 1%

كشف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% ليصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض يرجع ذلك إلى مكافحة التضخم، وتعزيز جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين الأجانب ونتيجة لذلك، يمكن أن يتحسن سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز استقرار العملة ويحد من انخفاض قيمتها.

رفع أسعار الفائدة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن رفع أسعار الفائدة يُزيد من جاذبية الاستثمار في البلاد، إذ يتوقع المستثمرون عوائد أعلى على استثماراتهم، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وجذب مزيد من الودائع وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يُعزز قدرة البنك المركزي على تلبية الاحتياجات المالية وتخفيف الازمة.

رقابة صارمة على الاسواق

وذكر الخبير الاقتصادي، نحتاج مزيد من الرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية ومحاربة استغلال الأزمات لصنع الثروات من قبل التجار حتى لا يستغل رفع الفائدة فى زيادة الأسعار وعدم إضافة أعباء إضافية على المواطنين الفترة المقبلة.

تأثير الفائدة على الذهب

وأوضح خضر، أن رفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، حيث يمكن أن يصبح الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر جاذبية وبالتالي قد يتحرك سعر الذهب في اتجاه الانخفاض.