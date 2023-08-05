السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفير حسام زكي: ترتيبات الجامعة العربيه للقمة التنموية المقبلة تبشر بالنجاح

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أنهي الوفد رفيع المستوى من الامانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين الي موريتانيا برئاسة السفير حسام زكي الامين العام المساعد وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم ٧ نوفمبر المقبل.

 

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وصرح السفير حسام زكي أن الوفد التقي خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين المعنيين بالاعداد للقمة حيث استمع الوفد الى الشرح المقدم في الامور اللوجستية وكذلك في استعراض اهم المبادرات والافكار المطروح بحثها في القمة التنموية.

و اوضح في هذا الاطار أن الدورة المقبلة للمحلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الشهر الجاري سوف تحسم معظم الامور التي ينتظر ان تطرح علي القمة في موريتانيا.

وأضاف السفير حسام زكي انه تم ايضا القيام بزيارات الى مركز المؤتمرات وترتيبات الاقامة للوفود العربية المشاركة في اعمال القمة، مشيرا الي أن الترتيبات في مجملها تعتبر مرضية وتبشر بعقد قمة ناجحة.

واختتم السفير زكي تصريحه بالاشارة الي ان مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية للتاكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها الهامة.

 

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