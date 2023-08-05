جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الطلابي الأول للقيادة الإجتماعية

تحت عنوان « سفراء العمل الاجتماعي»..

جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية

برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، شاركت جامعة كفرالشيخ ممثلة في وفد طلابي، في أنشطة الملتقى الأول للقيادة الاجتماعية بعنوان «سفراء العمل الاجتماعي»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 2 من أغسطس الحالي.

جاء ذلك بإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال ، وإشراف تنفيذي لمنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي ، والدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد الدكتور داليا خطاب مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب.

أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الملتقى تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل المتعلقة بالمحاور التي يدور حولها الملتقى، حيث ناقش الملتقى مبادرات وزارة الشباب والرياضة الاجتماعية.

وكشف د."دسوقي " أن الملتقى تناول أيضًا المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، كما تضمن ورش عمل عن مهارات القيادة الاجتماعية، وورش عمل ذاتية عن إبداع الطلاب في كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.