فتح التقديم إلكترونياً للإلتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانية إلكترونياً للإلتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بدءاً من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن التقدم بالمرحله الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023 - 2024 يتم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن التقدم بالمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023 - 2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 والمعتمد من محافظ الشرقية وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.