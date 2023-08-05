وظائف خالية بشركة بترول.. الشروط المطلوبة وموعد التقديم

نشرت شركة عجيبة للبترول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعلان عن وظائف خالية، في بعض التخصصات بشكل مؤقت للعمل في المشروعات التابعة للشركة، والوظائف هي:- مهندس الصحة والسلامة البيئة ومهندس السلامة لعمليات الحفر وفني توربينات وفني أجهزة وسائق، وذلك طبقًا لشروط محددة لكل وظيفة.

ويوافق غدًا الأحد 6 أغسطس أخر موعد للتقدم، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني وإرسال السيرة الذاتية من هنـــا.

شروط التقدم لوظيفة مهندس الصحة والسلامة البيئة

حاصل على بكالريوس هندسة أو علوم.

ألا يزيد العمر عن 30 عام.

ألا تقل الخبر عن 5 سنوات في مجال النفط والغاز ويفضل سنتين كحد أدنى في الصحة والسلامة والبيئة.

تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

يفضل الحصول على شهادة OSHA.

شروط التقدم لوظيفة مهندسة السلامة لعمليات الحفر

حاصل على بكالوريوس هندسةيفضل تخصص بترول أو كيميا.

ألا يزيد العمر عن 30 عام.

ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات ويفضل في مجال حفر النفط والغاز.

تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

يفضل الحصول على شهادة IADC.

شروط التقدم لوظيفة فني توربينات

مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص ميكانيكا أو كهرباء.

خير لا تقل عن 10 سنوات بأعمال الصيانة الدورية الوقائية والأعطال الفجائية توربينات وضواغط غازية ولوح كهربية.

تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

شروط التقدم لوظيفة فني أجهزة

مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

خبر لا تقل عن 10 سنوات.

لديه خبرة في استخدام الأجهزة التالية:- Clamp meter- Avometer- hart communicator – temperature – hand pump calibrator.

تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق بشركة عجيبة للبترول

مؤهل متوسط مناسب.

رخصة مهنية درجة أولى.

ألا يزيد العمر عن 35 عام.