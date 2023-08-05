“نويبع” مقصد السائحين من كل بلاد العالم

نجحت مدينة نويبع التابعة لمحافظة جنوب سيناء في الأوانه الأخيرة، إضافة انواع عديدة من السياحة الي شواطئها بينها السياحة الزراعية فضلا عن السياحة العلمية وسياحة اكتشاف الجبال ومسارات الوديان.

بينما المكان المفضل للسياح هو "الكامبات" و التى تتميز بها شواطئ المدينة وهى حجرات خاصة معدة جريد النخيل للمبيت فيها فى عزلة طبيعية والاكتفاء بالمعيشة وتناول الطعام تحت ظل عرائش بسيطة على الشاطئ يتفنن ملاكها من صناع السياحة فى اضفاء ما يجذب اليهم السياح.

أن مدينة نويبع هى مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء تطل المدينة على خليج العقبة، وتقع على مساحة 5097 كم على بعد 85 كم شمال مدينة دهب و465 كم من قناة السويس ويقطنها قبيلتى المزينة والترابين وجهينة من قبائل بدو سيناء، وتطورت المدينة من واحة صحراوية منعزلة إلى مدينة ومنتجع سياحى مميز يقصده السائحون بهدف الاسترخاء والاستجمام.

كما يوجد بها ميناء نويبع والعديد من المشروعات السياحية والتى تعتمد على السياحة الشاطئية والغطس والسفارى، وقد عرفت مدينة نويبع قديمًا بقلعة نويبع أو طابية نويبع نسبة للقلعة التى بنيت بها فى نهاية القرن الماضى والآن فإن نويبع منطقة سياحية - زراعية - تجارية فهى ميناء مصرى مهم على خليج العقبة كما توجد بها العديد من آبار المياه.

ومن أهم المعالم السياحية بـ " نويبع " قلعة نويبع وهى عبارة عن طابية صغيرة قامت ببنائها السردارية المصرية فى عام 1893م وجعلتها مركزًا للشرطة من الهجانة لحفظ الأمن فى تلك المنطقة. وللقلعة سور ومزاغل وباب كبير وداخل السور بئر ماء وكانت توجد بجانبها بضعة ألواح من الحجر يسكنها عائلات الشرطة وتقع على بعد ميلين من معبد وادى العين شمالًا وهى المنطقة التى تسمى حاليًا نوبيع الترابين.

قلعة نويبع