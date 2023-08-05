فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.. الليلة

تشهد فعاليات اليوم السابع من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، بعرض 6 مسرحيات وورشتان الأولي في "التمثيل" ويقدمها الفنان أحمد مختار وتستمر حتي الساعة الرابعة.

اما الورشة الثانية هي ورشة "الإخراج " ويقدمها المخرج والفنان شادي سرور، أما الندوتان فهما بعنوان "التوثيق والسيرة الذاتية" بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان.

ويشارك في الندوة الفنان حلمي فوده الذي كلف بإلقاء وقراءة بحث الناقد والكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني الذي كتبه قبل الرحيل وكان مقررا تقديمه في الندوة، كما تشارك الناقدة وفاء كمالو، نجوي عانوس، الناقد أحمد هاشم، ويدير الجلسات الدكتور عمرو دوارة رئيس لجنة الندوات والمحاوي الفكرية.



بينما تبدأ العروض المسرحية بعض "القمر لو غاب" للمخرج حسين العشماوي بمسرح السلام الساعة السادسة، وفي نفس التوقيت يعرض بقاعة مسرح الغد العرض المسرحي "سالب واحد" للمخرج عمرو جلال.

ويعرض في الثامنة مساء على مسرح السامر عرض "مسافر ليل" للمخرج أحمد علاء، وعلي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية يعرض " موت معلق " للمخرج كريم الريفي، وفي مسرح نهاد صليحة يعرض " ثلاثة مقاعد في القطار الأخير للمخرج مايكل مجدي، وعلي مسرح الهناجر للفنون يعرض "رأس العش" إخراج بدر الأحمدي.

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.