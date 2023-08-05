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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم

أحداث السودان
أحداث السودان

تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، فيما تجددت الاشتباكات، اليوم السبت، بمناطق عدة في العاصمة الخرطوم.

 

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وكانت مصادر عسكرية سودانية ذكرت ، اليوم السبت أن الجيش السوداني تمكن من الوصول إلى محيط القيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم.

وبحسب تصريحات المصادر العسكرية لفضائية "العربية"، فإنها المرة الأولى التي يصل فيها الجيش إلى هذه المواقع منذ اندلاع الحرب في السودان مع قوات الدعم السريع.

 

الجيش يصل مطار الخرطوم

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الجيش السوداني إلى مناطق محيطة بالقيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم، ونشرت قوات عسكرية فيها.

كما أظهر مقطع فيديو لحظة انتشار عناصر من الجيش صباح السبت، في تلك المنطقة، بعد الوصول إليها، وأيضاً حجم الدمار الهائل الذي ألمّ بالمكان بفعل الاشتباكات المستمرة.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله فجر اليوم، أن القوات المسلحة السودانية فرقة مشاه موجودة داخل مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، نافياً سيطرة الدعم السريع على تلك المنطقة.
وأضاف أن جميع قوات ووحدات الجيش في أماكنها وجاهزة للتصدي لأي عدوان، وفق البيان.

كما تابع أن قواته وجهت ضربات متعددة وناجحة بالخرطوم، بعد أن قامت قوات الدعم السريع بطرد مواطنين من منازلهم بمناطق الجيلي شمال الخرطوم ومناطق بحي جبرة جنوب الخرطوم، وذلك بهدف استخدام المنازل للأعمال الحربية.

في الأثناء، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى قوات الجيش السوداني، استجابة لدعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدما دعا الأخير إلى احتواء أية قوات تابعة للدعم السريع وترغب في الانضمام لقواته.

يشار إلى أن تلك المناطق كانت شهدت معارك ضارية واشتباكات بين الطرفين منذ بدء الاقتتال الدامي قبل أشهر، في محاولة من كليهما للسيطرة عليها.
وبدأ الصراع في السودان يوم الـ15 أبريل الماضي، وقد توصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، إلا أنها لم تصمد.

كما تم تعليق المفاوضات التي جرت في جدة الشهر الماضي، بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

 

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