إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل أعلي الطريق الأوسطي قبل كوبري مشاة أبناء الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي قبل كوبري مشاة أبناء الجيزة القادم من الـ800 فدان اتجاه الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وربع نقل نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالجيزة



توفى شاب، وأصيب 3 آخرين، نتيجة دهسهم أسفل عجلات سيارة مسرعة، وتم ضبط قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة إدارة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في شارع النيل جنوب الجيزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي، يقودها صاحب شركة، اصطدم بـ4 شباب، بينهم فتاة، مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وفارق أحدهم الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ويتلقى 3 أخرون العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفاة طفلة في حادث سير بالشرقية



لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة وهي في سن الخامسة وذلك متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لـ حادث اصطدام سيارة ربع نقل بها بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "مكة.ه - 5 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ربع نقل بها ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقدم إدارة المرو عدة إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.