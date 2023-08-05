الجيش السوداني يصل إلى محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم

وصل الجيش السوداني، اليوم السبت، إلى محيط القيادة العامة للجيش، ومطار العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الاقتتال الدامي قبل 4 أشهر في البلاد.

ونشر الجيش السوداني في المناطق المحيطة بالقيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم قوات عسكرية فيها، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية سودانية.

كما أظهر مقطع فيديو لحظة انتشار عناصر من الجيش صباح السبت، في تلك المنطقة، بعد الوصول إليها، وأيضاً حجم الدمار الهائل الذي ألمّ بالمكان بفعل الاشتباكات المستمرة.

الجيش ينفي تصريحات الدعم السريع:

أتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله فجر اليوم، أن القوات المسلحة السودانية فرقة مشاه موجودة داخل مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، نافياً سيطرة الدعم السريع على تلك المنطقة.

وقال عبد الله: "روج المتمردون (الدعم السريع) كذبة كبيرة بأنهم سيطروا على ولاية وسط دارفور، وهذا غير صحيح".

وأضاف أن جميع قوات ووحدات الجيش في أماكنها وجاهزة للتصدي لأي عدوان والتعامل معه بكل اقتدار، وفق البيان.

كما تابع أن قواته وجهت ضربات متعددة وناجحة بالخرطوم، بعد أن قامت قوات الدعم السريع بطرد مواطنين من منازلهم بمناطق الجيلي شمال الخرطوم ومناطق بحي جبرة جنوب الخرطوم، وذلك بهدف استخدام المنازل للأعمال الحربية.

معارك ضارية واشتباكات بين الطرفين

في الأثناء، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى قوات الجيش السوداني، استجابة لدعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدما دعا الأخير إلى احتواء أية قوات تابعة للدعم السريع وترغب في الانضمام لقواته.

يشار إلى أن تلك المناطق كانت شهدت معارك ضارية واشتباكات بين الطرفين منذ بدء الاقتتال الدامي قبل أشهر، في محاولة من كليهما للسيطرة عليها.

وبدأ الصراع في السودان يوم الـ15 أبريل الماضي، وقد توصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، إلا أنها لم تصمد.

كما تم تعليق المفاوضات التي جرت في جدة الشهر الماضي، بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

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