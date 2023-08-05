كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تضرب سويسرا بخماسية وتتأهل لربع النهائي

حقق منتخب إسبانيا لسيدات كرة القدم فوزًا كبيرًا علي نظيره سويسرا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات.

وفاز منتخب إسبانيا علي نظيره سويسرا بنتيجة 5- 1 ليحجز أول مقاعد ربع نهائي بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وافتتحت الإسبانيات النتيجة منذ الدقيقة الخامسة عن طريق المميزة آيتانا بونماتي والتي قدمت لقاءً كبيرًا جدًا كانت فيه مساهمة بشكل مباشر في جل الحملات الهجومية لُمنتخب بلادها. لاعبة برشلونة توصلت بكرة داخل منطقة الجزاء ولم تتوان في وضعها في الشباك.

وجائت أهداف المباراة كالتالي: آيتانا بونماتي ـ إسبانيا (٥')، لايا كودينا (ضد مرماها) ـ سويسرا (١١')، ألبا ريدوندو - إسبانيا (١٧')، آيتانا بونماتي ـ إسبانيا (٣٦')، لايا كودينا (٤٥')، جنيفر هيرموسو ـ إسبانيا (٧٠).

يُذكر أن منتخب سويسرا تأهل إلى ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة التي ضمت إلى جواره النرويج ونيوزيلندا والفلبين، بعدما جمع 5 نقاط من فوز على الأخير وتعادلين.

علي الجانب الأخر وصل المنتخب الإسباني في وصافة مجموعته بـ6 نقاط خلف اليابان التي حققت العلامة الكاملة وفازت على الماتادور بنتيجة كبيرة 4-0.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة فقط التي ينجح فيها منتخب ما في تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة في أدوار خروج المغلوب لكأس العالم للسيدات FIFA. المرة الأولى كانت الولايات المتحدة الأمريكية أمام الصين تايبي في ربع النهائي سنة ١٩٩١، والمرة الثانية كانت الولايات المتحدة الأمريكية أمام اليابان في نهائي ٢٠١٥.