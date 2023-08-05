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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استعدادات جامعة كفر الشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تجهيزات واستعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى.

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تسجيل الرغبات بالجامعة يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا

وأضاف “دسوقي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تسجيل الرغبات بالجامعة يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.

مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني

 ونوه إلى أنه سوف تتم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني لمن يرغبون بالتقدم للجامعات، لافتًا إلى أنه من بداية كل عام دراسي يتم البدء بالاستعداد الكامل لجميع الكليات واستقبال الطلاب والطالبات.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الطلاب الجدد للثانوية العامة، الذين لم يسبق لهم دخول الحرم الجامعي، ويتم توجيههم من طلاب الفرق القديمة من الجامعة، ويتم استقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم، وتعريفهم بالجامعة والحرم الجامعي.

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