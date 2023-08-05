طقس شديد الحرارة بالفيوم وسيولة فى الحركة المرورية

شهدت محافظة الفيوم اليوم السبت طقس شديد الحرارة وبلغت درجة الحرارة العظمى فى المحافظة 39 درجة وترتفع غدا الاحد والاثنين الى 40 درجة وتعاود الانخفاض بمقدار درجتين ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه القادمة وتنخفض الى 34 درجة يوم السبت 12 اغسطس وترتفع يوم الاحد الى 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 24 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

سيولة الحركة المرورية…

وبدت الحركة المرورية فى مدينة الفيوم اليوم السبت سلسة فى اغلب شوارع المدينة و عادية فى شوارع السد العالى و الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصر ودار الرماد الجديد و احمد شوقى الاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

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