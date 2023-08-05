تصنع بلاط صديق للبيئة من البلاستيك (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شركة مصرية ناشئة تصنع بلاطاً صديقاً للبيئة من البلاستيك".

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وتعمل الشركة على تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة وبكفاءة أقوى من الأسمنت.

وتعمل هذه التقنية على منع دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط وخفض مستويات الانبعاثات من قطاع البناء.

مخلفات البلاستيك وتطويعها في منتج مفيد للبشرية

وتقوم الفكرة على التركيز على مخلفات البلاستيك وتطويعها في منتج مفيد للبشرية وفي الوقت ذاته نتخلص من التأثير السلبي لها.

على الجانب الآخر، صناعة مواد البناء من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم بسبب الانبعاثات الكربونية التي تصدر من الأبنية وصناعة الأسمنت، وبالتالي، فقد عملنا على استخدام مخلفات البلاستيك وتحويلها إلى مواد البناء حتى تكون صديقة للبيئة دون أي انبعاثات كربونية مضرة بالبيئة.

تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك

ويتم تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك بحلول عام 2025، ولدينا خطط للتوسع في مصر وبعض الدول العربية وبدأنا نعمل على هذا الأمر، والمطورون العقاريون وشركات المقاولات التي جربت منتجنا أعجبهم للغاية ويريدون التوسع فيهم.