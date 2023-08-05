تعرف علي طقس المنيا.. حار نهاراً

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت ، طقس حار نهار على ربوع البلاد ، وإرتفاع نسبة الرطوبة ، رطب ليلا على انحاء المحافظة ، حيث سجلت تقارير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، درجات الحرارة الصغرى 27 درجة والعظمى 40 درجة والمحسوسة 42 .

والتي تمثل إنخفاضا كبيرا عن الموجة الحارة والتي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي ، حيث أدى إنخفاض درجات الحرارة ، إلى ممارسة مواطني المنيا كافة أعمالهم بيسر واريحية ، خلال اعمالهم بالزراعة والتجارة ، والتنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا ، .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الجمعة ، إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات حرارة مدن الجمهورية ، القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والمنيا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة ، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 31 درجة