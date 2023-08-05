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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تجهيزات ضخمة لحفل إليسا وتامر عاشور بالعلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

 عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا يرصد آخر التفاصيل حول فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة.

 

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 وقالت مرسالة القاهرة الإخبارية، من العلمين، إن هناك تجهيزات واستعدادات ضخمة لإقامة المسرح الخاص بعرض الأزياء الذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان.

 

اليوم حفل غنائي للفنانة إليسا وتامر عاشور:

 وذكرت أننا نشهد اليوم حفلًا غنائيًا للفنانة إليسا وتامر عاشور، وأهم ما يميز مهرجان العلمين العروض المختلفة الخاصة بمسرح الشارع والمفاجآت والفعاليات التي تُقام بكل منطقة بالمدينة وتناسب كل الفئات العمرية.

 

 مسرح السيرك القومي بمدينة العلمين شهد إقبالًا كبيرًا بالأمس:

 وتابعت، أن مسرح السيرك القومي بمدينة العلمين شهد إقبالًا كبيرًا بالأمس بعد العروض الكثيرة والمتنوعة، إذ كان هناك فقرات خفة اليد، وأخرى ثقافية لإرثاء الفن والثقافة، فضلًا عن العروض الفنية الشعبية، مثل التنورة إلى جانب عروض الباليه.

 وأشارت إلى أن الـ"downtown" بالعلمين الجديدة مليء بالأماكن الترفيهية المجانية بالكامل لكل الأسر، خصوصًا الأطفال، موضحة أن لعبة البلاستيشن بالعلمين مجانية للمواطنين، وهناك خدمات متنوعة وسهولة في تقديمها.

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