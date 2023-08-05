مانشستر يونايتد يواجه لانس اليوم وديًا

يستعد فريق مانسشتر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي أيريك تين هاج لمواجهة قوية مساء اليوم السبت وديًا، عندما يلتقي مع نظيره لانس الفرنسي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والتي يحتضنها ملعب "الأولد ترافورد".

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونظيره لانس في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

ولم تعلن أي قناة عربية إذاعة المباراة، ولكنها ستعرض مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي (MUTV HD)..

ويختتم مانشستر يونايتد مبارياته الوديته بلقاء ضد أتلتيك بلباو، غدًا الأحد، قبل مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 14 أغسطس.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع صفقتين صيفتين، حيث انضم إليه ماسون ماونت من تشيلسي الإنجليزي والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "Talk Sport" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن صفقة راسموس هويلوند قبل مواجهة لانس الفرنسي في مباراة ودية، مقرر إقامتها السبت المُقبل.