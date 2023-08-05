التصريح بدفن جثمان طفل سقط من إحدى العمارات بالغردقة

صرحت صباح اليوم النيابة العامة بالغردقة بدفن جثمان طفل توفى إثر سقوطه من إحدى العمارات بالغردقة

وكان طفل في الخامسة عشر من عمره قد لقى مصرعه، مساء امس الجمعة، إثر سقوطه من عمارة سكنية بأحد المناطق السكنية جنوب مدينة الغردقة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وعمل محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط طفل من أحد العقارات السكنية جنوب مدينة الغردقة ليلقي مصرعه على الفور وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة لموقع الحادث، وتبين من التحقيقات أن الجثة لطفل يدعى آدم محمد 15 سنة، و أجريت التحقيقات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.