في ذكرى ميلاده الـ 73 .. معلومات عن "صانع الأمل" إبراهيم االفقي

تحل اليوم الذكرى الـ73 على ميلاد واحدًا من خبراء التنمية البشرية في العالم ، بل كان صاحب النظرية الديناميكية للتكيف العصبي ونظرية قوة الطاقة البشرية، وخبير البرمجة اللغوية العصيبة ألا وهو الدكتور إبراهيم الفقي، والذي لٌقب بإسم "صانع الامل".

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الدكتور إبراهيم الفقي و أشهر أقواله:

ميلاده

في الخامس من أغسطس عام 1950 م، ولد الدكتور إبراهيم محمد السيد الفقي، بقرية أبو النمرس فى مصر بحي المنيب بمحافظة الجيزة، حيث كان كان رياضيًا محترفًا، حصل على بطولة مصر في رياضة تنس الطاولة لعدة سنوات، كما أنه قام بتمثيل بلده مع المنتخب الوطني في بطولة العالم لتنس الطاولة بألمانيا الغربية في سنة 1969م.

تدرج الفقي في عدد من الوظائف حتى أصبح مدير قسم بقطاع الفنادق في فندق فلسطين بالاسكندرية، ثم انتقل إلى كندا بعد أن أتم دراسته وتزوج من آمال الفقي عام 1974 م وأنجب منها طفلتين نانسي ونرمين.

ونظرًا لتفوقه وحبه الشديد في إدارة الفنادق، حصل على شهادة الدبلوم في إدارتها خلال عمله في غسل الصحون وحراسة المطعم في كندا، وحمال كراسي وطاولات في أحدي الفنادق ، وظل يعمل تلك الوظائف البسيطة حتى تمكن من وصوله الى وظيفة مدير مطعم، حيث كانت بداية اشتعال شمعة نجاحاته.

حصل الفقي على العديد من الشهادات الدولية، كما حصل على أيضًا على شهادة الدكتوراة في علم التنمية البشرية، وكان يعمل مدرب ومحاضر حيث قام بتدريب أكثر من 700 ألف شخص حول العالم، بثلاث لغات (الإنجليزية، والفرنسية، والعربية).

أشهر أقواله:

البعض يقولون أننا لا نفهم الحياة نعم الحياة لا تفهم و لكنها تعاش لحظة بلحظة فلا تهدرها بالأسئلة و عشها بسعادة

احذر ان تكون أهدافك مجرد أمنيات، أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء

عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عش بحبك لله عز وجل، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عش بالأمل، عش بالكفاح، عش بالصبر، عش بالحب ، وقدر قيمة الحياة

لصوص الوقت.. المماطلة والتأجيل، الخلط بين أهمية الأمور، عدم التركيز، عدم قدرتك على قول لا، المجهود المكرر، المقاطعات المفاجئة، التخطيط غير الواقعى، عدم النظام

الشخص الذى لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة

رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة

عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من انت ولكن عندما تسقط ستعرف انت من أصدقائك

كما ألف الفقي العديد من الكتب منها كالاتي:

سيطر على حياتك

أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك

سحر القيادة

الطاقة البشرية والطريق إلى القمة

إستراتيجيات التفكير

التفكير السلبي والتفكير الإيجابي

الأسرار السبعة للقوة الذاتية

كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك

أسرار التسويق الاستراتيجي

الطريق إلى النجاح

وفاته

وفي العاشر من فبراير عام 2012، توفي الفقي ومعه شقيقته ومربية المنزل اختناقًا عقب اندلاع حريق هائل بالمنزل عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ورائه العديد من المؤلفات، ويظل موته لغز حتى الآن، حيث أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أنه مات مقتولًا وأن الحادث كان مدبر له.