التصريح بدفن جثامين 3 أطفال أشقاء غرقوا بترعة الفاروقية بساقلتة

صرحت النيابة العامة بمركز ومدينة ساقلتة بدفن جثامين 3 أطفال أشقاء يقيمون بناحية نجع حمودة بقرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج توفوا أثناء قيامهم بالإستحمام في ترعة الفاروقية المارة أمام منزلهم جرفهم التيار وغرقوا بها .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغًا بغرق ثلاثة أطفال بترعة الفاروقية بناحية نجع حمودة التابع لقرية سفلاق دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين غرق الأشقاء كل من :- "مروان . م . ب . ا" 12 سنة طالب و"محمد . م . ب . ا" 8 سنوات تلميذ و"مهدي . م . ب . ا" 5 سنوات ومقيمين بذات الناحية وتم إنتشالهم بمعرفة الأهالي وبمناظرتهم تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهم .





تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي وبسؤال والد المتوفين "مختار . ب . ا . ع" 35 عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام أنجاله المذكورين بالإستحمام بالترعه المشار إليها المارة أمام منزله جرفهم التيار وتوفوا غرقاً ونفى الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .