صاحب مكتب مقاولات ينهي حياة نجل عمه بطلق ناري في العسيرات

استقيل مستشفى راشد التخصصي بسوهاج حاصل على معهد حاسب آلي يقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى راشد التخصصي بوصول "أحمد . ع . م . م" 27 سنة حاصل على معهد حاسب آلي ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المذكور بمنزله بذات الناحية وبرفقته نجل عمه "محمود . ع . م . م" 31 صاحب مكتب مقاولات ومقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنها إصابته التي أودت بحياته .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .