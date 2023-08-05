ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. العظمى تسجل اليوم السبت 43

يشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشر "بوابة الوفد" بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 38

6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37

بنها الصغرى 26 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 26 والعظمى 36

وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 37

كفر الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 37

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 37

طنطا الصغرى 26 والعظمى 36

دمياط الصغرى 26 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

السويس الصغرى 25 والعظمى 37

العريش الصغرى 25 والعظمى 35

رفح الصغرى 24 والعظمى 34

رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 39

نخل الصغرى 19 العظمى 37

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

الطور الصغرى 27 والعظمى 38

طابا الصغرى 24 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35

العلمين الجديدة الصغرى 25 والعظمى 34

مطروح الصغرى 24 والعظمى 34

السلوم الصغرى 25 والعظمى 37

سيوة الصغرى 25 والعظمى 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 30 والعظمى 40

حلايب الصغرى 30 والعظمى 37

أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 39

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 38

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39

المنيا الصغرى 27 والعظمى 40

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 41

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

قنا الصغرى 29 والعظمى 42

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان الصغرى 31 والعظمى 43

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

أبوسمبل الصغرى 32 والعظمى 42