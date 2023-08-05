براتب 15 ألف ريال.. فرصة عمل بشركة قطرية

أعلنت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر ، بشأن احتياجها لمصري للعمل بوظيفة "مدير تنفيذى "وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية، وأن التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 6 أغسطس حتى يوم الخميس 10 أغسطس الجاري.

واوضحت الوزارة، أن الإدارة المركزية للتشغيل بالتنسيق والتعاون مع الجانب القطرى تلقت تلك الطلبية على أن يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو : [email protected].



شروط القبول بوظيفة مدير تنفيذي في شركة قطرية



و الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين هي :-

خبرة فى إدارة مصانع الادوية لا تقل عن 10 – 15 سنة.

أن يكون حاصل على مؤهل فى نفس النشاط.

ألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة.

الراتب الشهرى لا يقل عن 15 ألف ريال قطرى وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة.

توفير كافة البدلات من سكن، وبدلات، والانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحي، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المشار إليه.

وأضافت الإدارة المركزية، انه بعد تلقى كافة الطلبات وانتهاء مواعيد التقديم ، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف وزارة العمل، مؤكدة استمرار سعى الادارة للقيام بمهامها فى حماية ورعاية وتشغيل الأيدى العاملة داخل مصر وخارجها والإعلان عن مخلتف الطلبيات فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التى يتم توفيرها ، كما انه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج،تعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق .