الحبة القاتلة.. "محمود" أنهى حياته بسبب تحويشة العمر

منذ فترة طويلة اعتاد "محمود" على ادخار ما يكتسبه من أموال مع والدته معتبرها خزينة أمواله وأسراره، وبعد تجميع مبلغ من المال طالبها بإعطائه الأموال التي ادخرها معها لينفقها، لكن الأم رفضت الاستجابة له خوفا على إنفاق تحويشة العمر دون الاستفادة بها.

حالة من الشد والجذب دارت بين الأم وابنها حاول فيها الأخير بكل السبل إقناع والدته بمنحه الأموال لينفقها، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، وانتهت إلى اتخاذه قرارا بإنهاء حياته عقابا لوالدته التي استولت على أمواله وترفض منحه إياها.

داخل غرفته الصغير جلس الشاب على سريره يسترجع شريط ذكرياته، لكن حنينه إلى الماضي لم يردعه عن ما ينوي فعله، وفي لمح البصر وضع الـحبة القاتلة داخل فمه وابتلعها، وراح يتلو على الأرض من شدة الألم الذي يعتصر بطنه، حتى خارت قواه واستسلم للموت.

تفاصيل انتحار شاب بـحبة حفظ الغلال

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى ظروف غامضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين انه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



مصرع شخص فى الجيزة

لقي شخص حتفه ، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعقار سكني في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد سعيد” يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.