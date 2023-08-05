جهود مكثفة لضبط المتهمين بالسطو المسلح على شاب وإنهاء حياته بالخانكة

تكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لضبط المتهمين، لكشف ملابسات غموض حادث قيام مجهولين بالسطو المسلح، وطعن شاب من مدينة الخانكة أثناء عودته من عمله بمدينة العبور، تم حجز المصاب بالمستشفى لمدة 5 أيام فى حالة خطرة، وتوفى متأثرا باصابته، حرر محضر بالواقعة،و جرى تحرير محضر بالواقعة.

جهود مكثفة لضبط المتهمين بالسطو المسلح علي شاب وإنهاء حياته بالخانكة



وأمرت نيابة الخانكة، بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

بداية الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " احمد ع. م" 23 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصابا بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

سيارة تنهي حياة فتاتان بشبين القناطر

في واقعة أخري،لقيت فتاتان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة "مريم. ن" 15عاما، ليلى. ا"16 عاما، مقيمان دائرة المركز.

وتبين أنهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات بالمنطقة صدمتهما السيارة، وجرى نقل جثتيهما لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

مصرع عامل بحادث تصادم بالعبور

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر حادث تصادم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على السيارة التي صدمته وقائدها.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.