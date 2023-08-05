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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصرللطيران تحتفل من الهند بوصول أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى نيودلهي

مصر للطيران
مصر للطيران

إحتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني بوصول أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة إلى مطار انديرا غاندي  بنيودلهي

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كانت رحلة الشركة المباشرة قد أقلعت في الساعات الأولي من صباح الجمعة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصرللطيران التي تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الأسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.


وأكد زكريا أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصرللطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد. 


وأضاف زكريا أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر علي مصرللطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي. 

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