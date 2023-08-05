استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين، في قرية "برقة" شرق محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الشاب قصي جمال معطان (19 عامًا) استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص مُستوطنين هاجموا القرية المذكورة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بالرصاص الحي؛ حيث وصفت جروحه بالخطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرًا، سيارتين.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراض في القرية من أجل إقامة "مُستوطنة رعوية".