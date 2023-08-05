السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سر رفض سعيد صالح لدور العمدة قي ليالي الحلمية (فيديو)

الفنان سعيد صالح
الفنان سعيد صالح

كشفت هند سعيد صالح نجلة الفنان الراحل سعيد صالح ها بالبرنامج عن سر رفض والدها دور العمدة سليمان غانم بمسلسل ليالي الحلمية، قائلة:" والدي كان يفضل الاعمال المسرحية ووقتها كان مرتبط بأعمال مسرحية".

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سعيد صالح كان يحب صلاح السعدني بصورة كبيرة للغاية

وقالت  هند سعيد صالح، خلال حوارها  ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور : "كان بيحب الفنان صلاح السعدني بصورة كبيرة للغاية وكان مبسوط من نجاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية ولم يحزن علي رفضه للدور".

وأردفت:"سعيد صالح لم يشغل باله بأجر أو التربع علي النجومية طوال الوقت، بل كان يأخذ التمثيل كمتعة بعيدا عن فكرة النظر للبطولة وترتيب الأسماء".

وأضافت هند،:" عمري ما شوفته متوتر الا في المسرح في العادي عمره ما كان متوتر أو قلق، متابعة:"والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما.

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