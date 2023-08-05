الهلال واتحاد جدة.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال واتحاد جدة في كلاسيكو السعودية، في إطار منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

مباراة الهلال واتحاد جدة، ستقام على أرضية استاد مدينة الملك فهد بالطائف مساء اليوم السبت في تمام التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

تصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما فاز في مبارياته الثلاثة على حساب الترجي والصفاقسي من تونس والشرطة العراقي، بينما صعد الهلال إلى ربع النهائي كوصيف مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الخسارة من السد القطري والفوز على الوداد المغربي والتعادل مع الأهلي الليبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: حمد الله العليان – زكريا الهوساوي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود.

الوسط: رومارينيو – نجولو كانتي- إيجور كورونادو- فليبي جوتا.

الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني – على البليهي – خاليدو كوليبالي – سعود عبدالحميد

الوسط: روبن نيفيش – محمد كنو – ميتشيل – سالم الدوسري – ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: عبدالله الحمدان.